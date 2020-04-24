韓國瑜宣示1年半解水患 水利局：盡力而為

汛期將到，高雄市長韓國瑜今天視察後勁溪治水工程宣示高雄水患再1年半可全部解決，但隨行的市府水利局長李戎威則說，盡力而為，「沒辦法全部解決，但淹水機會應該會降低」。

韓國瑜關心高雄防汛整備，中午視察後勁溪中華社區北側護岸整治工程，並聆聽後勁溪排水6處瓶頸段辦理情形。韓國瑜叮囑河道在汛期前應定期清疏或清淤，以達到最好的排水效果，也持續關心後勁溪整治進度。

李戎威在現場簡報表示，這個河段於民國107年828豪雨及去年的719水災分別造成仁武八德東路、澄觀路一帶嚴重淹水，水利局去年起推動後勁溪6大易淹水瓶頸改善計畫，預估3至5年完工。

韓國瑜隨後致詞時宣稱高雄水患再1年半可以全部解決，他還當場問李戎威「有沒有把握？」李戎威則回說「會盡量努力」、「沒辦法全部解決，但淹水機會應該會降低」。

韓國瑜接著說「局長講得稍為保守一點，大概再1年半，去年開始抓高雄淹水問題發現，下水道箱涵有1萬多個破洞，如今1年過去了，希望再1年到1年半，將高雄水患基本問題全部解決。

韓國瑜並要求水利局持續推動後勁溪4處瓶頸整治計畫並做好防汛措施，並與台塑公司及高公局配合後勁溪整治，以解決仁武地區水患，讓沿線居民可以擺脫過去淹水噩夢。