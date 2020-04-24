環團不滿空污排放 興達電廠：5年減2百萬噸燃煤

南部反空污大聯盟等環保團體不滿台電興達電廠原本停機的機組4月又啟動，火力全開造成下風處連續15天空氣污染，今天舉牌抗議；興達電廠表示，新增燃氣機組用煤量將會續減。

興達電廠說明，興達電廠兼顧穩定供電及空污改善，採取短期降載、中期更新既有機組環保防制設備等措施，努力減少排放；近5年減煤量約200萬公噸，燃煤機組去年排放較民國88年更減少89%，空污排放明顯改善，且電廠空污排放符合法規標準。

今天到台電公司高雄營業處前舉牌抗議的團體，包括南部反空污大聯盟媽媽團、高雄健康空氣聯盟、大社環境守護聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等代表，他們指出，興達電廠燃煤火力全開，高雄空氣慘兮兮，訴求台電落實減煤並籲請朝野立委刪減燃煤採購預算。

環團代表洪秀菊指出，今年1月至3月興達電廠2部燃煤機組停機，4月起開機啟動，火力全開造成市區下風處連續15天空污，北高雄細懸浮微粒的即時濃度曾飆高到213微克/立方米。

南部反空污大聯盟指出，台電今年編列燃煤購入預算新台幣768.88億元，預估採購燃煤數量較去年實際使用還高，促興達廠老舊燃煤機組全面停機、刪減台電燃煤採購預算，也籲請朝野立委支持，為中南部居民的呼吸健康把關。今年預估採購燃煤2908萬公噸，較去年多了164萬公噸。