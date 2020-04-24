念過農業大學的越南外配 台灣種蓮霧從外行變達人

20年前從越南嫁至屏東縣枋寮鄉的潘氏玉凰，是少數念過農業大學的新住民，跟著丈夫種蓮霧種出心得，雖非她的專業，但多年下來運用所學，在摸索和學習中不斷精進果園管理技術，種出在市場賣出好價錢的高品質蓮霧，前年又租下1公頃多地，找越南姊妹幫忙；農糧署南區分署長姚志旺說，在農村缺工下，這批默默耕耘的新住民娘子軍，是農村社會一股生力軍。

41歲的潘氏玉凰笑說，自己出身種稻的鄉下農家，在越南念農業大農，對務農不陌生，知道種田辛苦不想從農，可是却又嫁給台灣農夫，發現台灣的氣候條件及農業技術，種田比較輕鬆，但丈夫卻是果農，只好改變心態，從頭學起，不斷摸索和學習，沒想到現在成了別人眼中的「蓮霧達人」。

她說，越南當地很少人種蓮霧，多是進口，過去只吃過泰國蓮霧，嫁到台灣才發覺這裏的蓮霧口感香脆好吃，且是高經濟農作物，經濟產值遠比種田高，值得全心投入，20年來累積不少心得，發現用心照顧就能種出高品質的蓮霧；她用傳統方式管理不蓋網，僅利用修剪枝條技術讓蓮霧自然來花，所以產期較慢，從3月才開始採收。

來台20年，潘氏玉凰的國台語都能通，除了夫家的5分多面積蓮霧園，她又租下1公頃蓮霧園來管理，找來多位越南姐妹幫忙，聯繫感情又多了分收入，產期結束後則幫其他農家整理果園賺工錢；她的蓮霧因品質好，農會也會收購當成品牌銷售，是農會產銷部人員心目的新住民農業模範。