汛期將至 韓國瑜視察後勁溪整治工程
今年汛期即將到來，有感於高雄後勁溪淹水導致上游仁武八德東路和澄觀路等地淹水，市長韓國瑜今天視察中華社區北側護岸整治工程，並表示，感謝經濟部水利署支持高雄治水改善計畫，將持續與台塑公司及高公局配合整治後勁溪，期許打造一個不淹水環境。
今天上午，高雄市長韓國瑜會同水利局團隊視察中華社區北側護岸整治工程，此行主要是關心整治進度。水利局指出，高雄前年與去年發生強降雨，當時曹公新圳水位高漲造成上游仁武八德東路和澄觀路等地淹水嚴重，後來各單位會勘找出癥結點，原來仁武淹水與下游後勁溪有關，啟動整治計畫。
為解決曹公新圳沿岸淹水問題，市府水利局走訪曹公新圳及下游後勁溪，最後找出6處淹水阻礙處，透過區段整治打通瓶頸點，藉此降低河道水位，以免上游又因強降雨宣洩不及而淹水。
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