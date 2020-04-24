愛心防疫箱遭人山寨營利 屏縣府媒合廠商生產捐衛福部

3名台灣醫師為保護第一線醫護人員，在網路分享自行研發的輕便防飛沬防疫箱設計圖，廣為各國採用，卻被人山寨用來營利，屏東縣長潘孟安得知恆春旅遊醫院醫師邱豑慶研發低成本、拋棄式的防疫箱，卻苦無廠商資源，主動媒合廠商量產，今天將首批生產1800套、取名「TAIWAN BOX」捐贈衛生福利部，優先供國內醫療院所使用，將3名醫生的無私奉獻化為大愛。

首批1800套「TAIWAN BOX」抗疫防護箱，生產廠商恩德集團捐贈300套，屏東縣政府加碼認捐1500套，縣府今天在捐贈會上並播放縣府協助拍攝的教學影片，方便醫護人員參考使用；潘孟安說，「TAIWAN BOX」抗疫防護箱代表的不只是台灣醫師為全球醫護人員的安全設想，還有屏東與國家隊站在同一陣線的心意，未來順利量產也可提供給國際間需要的國家，「屏東can help」！

為保護第一線醫護人員執行插管急救時免於飛沫噴濺風險並考量許多醫院沒有影像式喉頭插管設備，花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇研發簡易的抗疫防護箱，2月初測試後，在網路公開設計圖無償供下載，恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶、台中曼齡診所黃致遠再予改良，已有16、7個國家採用，在收到名國回響與感謝之際，卻發現被人山寨營利，甚至誣指盜用專利。

邱豑慶等人再研發低成本的防疫箱造福更多人，卻苦尋不著合作廠商，潘孟安收到求助信後指示縣府團隊全力協助，並親自打電話拜託廠商，恩德集團也受到感動投入模組化生產；邱豑慶說，3片透明塑膠片看似簡單，光是造型設計就傷透腦筋，最初是方型，但從上方操作檢視病患狀況距離太遠，中間片改良成斜式，卻有反光問題，再改造變弧形，前後調整打樣費了不少功夫。

捐贈會由衛生福利部主任秘書鄭舜平、台灣麻醉醫學會理事長陳坤堡、恩德集團董事長廖文嘉、屏東縣醫師公會理事長鄭英傑及屏東縣內各醫療院所代表共同見證，邱豑慶與黃致遠醫師也到場；邱豑慶說，終極目標是希望變成拋棄式，雖有人希望可以清洗消毒後再使用，但病毒難料，負責善後處理的多是護理或清潔人員，還是拋棄式且符合環保規範。

潘孟安說，冠肺炎疫情發生以來，台灣原本被認為可能是災情嚴重的疫區，但台灣在歷經SARS教訓後，第一時間就展開防疫措施，從中央到地方執行嚴密且超前佈署，甚至還可以捐贈口罩支援其他國家，Taiwan can help，現在屏東也can help！現在先拚出「TAIWAN BOX」首批量產，後續協助尋求更平價的材質普及化，成為第一線醫事人員的安全防護罩。