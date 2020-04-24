預購咖啡、麵包 「暖心傳遞」擴散至高雄岡山
高雄市長韓國瑜3月底發起「暖心相守寄未來」活動，希望大家以預購行動支持店家。市府民政局長曹桓榮響應預購，今天前往岡山區便利超商預購1萬元咖啡，轉贈岡山區公所及清潔隊全體同仁，區長黃中中也當場接力，另購5千元麵包替岡山區防疫團隊加油打氣。
新冠肺炎疫情發生以來，台灣各行各業受衝擊，為有效活絡地方經濟，市長韓國瑜發起「暖心相守寄未來」運動，市府團隊也接力響應，希望大家用行動支持鄰里好店，讓社區便利的生活機能得以持續下去，同時傳遞社會溫情。
今天上午，民政局長曹桓榮再度接力，前往岡山區大仁北路7-11仁東門市，此行預購咖啡券1萬元，用來轉贈岡山區公所及清潔隊全體同仁。預購時，曹也現場點名區長、户所主任、兵役處、殯管處等單位主管接棒響應，岡山區長黃中中購買5千元麵包，給予岡山區店家挹注正能量。
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