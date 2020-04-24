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防疫措施惹議 韓國瑜：抹黑超乎想像

中央社 / 高雄24日電

因應海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，高市府將實施社區防疫兵推演練並提議全面篩檢高風險醫護人員卻惹議，市長韓國瑜今天表示，他盡心盡力防疫卻遭無情抹黑超乎想像。

韓國瑜上午在高市府主持新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，做上述表示。

韓國瑜日前提議市府出錢篩檢全市第一線高風險醫護人員，引發台灣醫事行動聯盟網路連署醫護人員群起抗議，現場媒體問及相關問題。

韓國瑜回應表示，他經兩度座談聽取醫界心聲，感念第一線4000多名高風險醫護人員從今年大年初一辛苦防疫至今，出於「感恩的心」由市府撥發經費對他們全面篩檢，且採自願制，並非強迫，還須報請中央同意。

現場還有媒體質疑市府採用的篩檢試劑紙來自中國；韓國瑜對此回應，「超乎想像，不能理解」。與會的高市衛生局簡任技正潘炤穎補充表示，篩檢試劑需由中央食藥署核可的合法管道取得，規範嚴謹，全面篩檢醫護人員防疫措施及配套也還在研議中。

至於韓國瑜宣布5月3日將實施社區兵推演練，被民進黨高雄市議員高閔琳批評，韓國瑜一切防疫行為都是為製造市民恐慌，以獲得政治上利益，近日並祭出了「封城秀」，遭網友諷刺為「封城秀急」。

韓國瑜對此重申，他已講過6次，高雄市完全不考慮到封城，還自嘲是豐臣秀吉的弟弟「封城不急」。他強調，研擬的所有防疫完全是基於保護全體市民健康，並沒有其他想法，他盡心盡力防疫卻遭無情抹黑，「超乎我們的想像」。

另外，與會的高市教育局長吳榕峯表示，為降低疫情帶來可能的補課負擔，全市中小學各校莫不超前部署防疫，校園每天清消3次，並鼓勵全員戴口罩。

韓國瑜 醫護人員 封城

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