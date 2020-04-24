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民進黨高市黨部主委改選 趙天麟高閔琳完成登記

中央社 / 高雄24日電

民進黨高市黨部第6屆主委5月底改選，黨籍立委趙天麟、高市議員高閔琳陸續完成登記。趙天麟提出完成罷韓補選等政見；高閔琳則訴求青年參政並批評市長韓國瑜防疫作為離譜。

高閔琳上午赴市黨部辦理登記，包括立委劉世芳、李昆澤等人配合防疫，以視訊連線為高閔琳加油打氣。

高閔琳主張黨內要有世代多元聲音，民進黨需要年輕人參與，另主張光復高雄要超前部署。她並不忘批評韓國瑜防疫作為荒誕離譜，還是在製造恐慌。

另外，趙天麟原擬於4月20日由相挺的立委及市議員陪同到市黨部登記，但受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒影響臨時取消登記行程，昨天由助理代為完成參選登記。

趙天麟3個參選政見為完成罷韓補選、開放黨部及交出值得市民信賴的議員提名名單、確保民進黨市議會過半。趙天麟指出，參選主委首要目標是協助公民實踐權利、完成罷韓補選，讓高雄重返榮耀。

民進黨高雄市黨部主委改選預計5月24日投票，由於高閔琳是總統府秘書長陳菊於高雄市長任內栽培的青世代；趙天麟則得到電視台董事長林崑海的「海派」力挺，選情頗為激烈。

趙天麟 高閔琳 民進黨

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