韓國瑜擬對醫護普篩 黃偉哲：專業交給專業
新冠肺炎肆虐，高雄市長韓國瑜計畫對高雄4000多名第一線防疫醫護人員進行全面普篩，台南市長黃偉哲今天示，這是個專業問題，不應成為政治問題，專業就要交給專業。
黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，高雄4000多名醫護人員是如何算出來的，這些人都曾和確診者有接觸嗎，普篩是定期普篩或只普篩一次，這些都是疑問。
黃偉哲認為普篩是專業問題，不應該成為政治問題，更不應該標準不一致，專業就交給專業，將普篩問題交給醫護人員和防疫人員。
對於封城兵推，黃偉哲表示，兵推不難，尤其是在會議室中兵推，只要把各種情況想定好，就可以推演，若想定情況及蒐集資料齊全，兵推準確度就越高，但因會影響民眾生活及造成不必要的恐慌，兵推無法實兵。
他說，兵推其實是軍事演習的狀況，是否要兵推，他覺得還是要遵照中央流行疫情指揮中心的規定，指揮中心下達指令，都會給一個SOP的指導，根據SOP指導再修正，台南不見得要敲鑼打鼓地說要兵推。
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