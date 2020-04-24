避免淪防疫破口 屏東縣端午龍舟競賽停辦

受新冠肺炎疫情影響，各縣市政府紛紛取消龍舟競賽，屏東縣政府今天表示，經過審慎評估，決定停辦原定於6月24日至25日在東港溪畔辦理的「2020屏東縣端午龍舟競賽活動」。

屏東縣政府發布新聞稿表示，已舉辦超過30年歷史的屏東縣端午龍舟競賽，是屏東縣政府每年固定委請東港鎮公所辦理的傳統民俗慶典，每年都吸引超過1600名選手參與。

縣府表示，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，配合中央流行疫情指揮中心宣布的「室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦」，縣府決定停辦今年端午節龍舟競賽。

縣府表示，2020年是屏東的運動年，特別為縣民規劃了一整年度的體育活動，卻受到疫情衝擊，為了避免淪為防疫破口，2020全中運與屏東縣運等大型賽事，都相繼宣布延期辦理。

不過，縣府說，雖然群聚的體育活動已經延期辦理，但屏東縣彩虹自行車道系統建置已趨近於完整，總長共約465公里，鼓勵縣民平日仍可善用彩虹自行車道，到戶外騎乘單車、慢跑或健走，保持良好的運動習慣增強抵抗力，也可以擴增全民共同防疫的效果。