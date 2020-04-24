防疫升級 高市娛樂場所採實名制

海軍敦睦艦隊爆發武漢肺群聚感染，因應疫情，高雄市長韓國瑜今天宣布即日起全市休閒娛樂場所採實名制，經勸導仍不配合執行者依法開罰。

韓國瑜上午率市府相關局處首長在市府舉行防疫記者會做以上表示。

高市衛生局指出，針對這項「高市公眾使用休閒娛樂場所應執行實名制及相關防疫措施」，市府經發局、警察局、衛生局將組成聯合輔導稽查小組輔導業者執行，經勸導仍不配合執行者，必要時將依傳染病防治法處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局表示，業者應採行以下4點防疫措施包括：1、進入營業場所應填寫實名登記表，否則應拒絕進入。2、入口處安排專人管制，量測體溫及手部消毒。3、營業空間容留人數以平均每人4平方公尺為原則，並得視需要調整減少空間容留人數。4、場所內所有消費者均應戴口罩。

與會的經發局長伏和中指出，營業須採實名制行業包括視聽歌唱、三溫暖、舞廳、舞場、酒家、酒吧、夜店及特種咖啡茶室等8種行業。