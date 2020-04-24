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影／強調不是「封城秀急」韓國瑜怒批不會封城
繼全國酒店舞廳被要求停止營業後，高雄市長韓國瑜今早宣布，高雄市休閒娛樂八大產業將採實名制，業者可拒絕不填寫的民眾進入，入口處也要有專人量體溫、提供手部消毒，室內人際安全距離會作適度規範，初期採勸導方式，若勸導不從，便將開罰。高雄市長韓國瑜今早宣布這項政策希望所有到八大行業場域消費的民眾都能落實防疫要求，保護自己也保護他人。
針對高雄將實施封城兵推，有網友嘲諷市長韓國瑜是「封城秀急」，對此韓國瑜口氣強硬表示，我是他弟弟「封城不急」，並強調今天是第7次說不考慮，「希望不要講第8次」。韓國瑜表示不了解為何會有這些奇怪的議論，「說了6次，不考慮封城，今天再說第7次，身為高雄市長維護市民健康安全是首要任務，現在高雄市政府完全沒有考慮封城。
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