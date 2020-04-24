抗議興達燃煤「火力全開」 環團籲立委刪生煤採購預算
台電公司興達電廠4組燃煤機組全開運轉，南部反空汙大聯盟指控此舉導致高雄市出現15天空汙霾害，今天到台電高雄區營業所抗議，要求台電全面關閉所有老舊燃煤機組。興達電廠表示，去年度（108年）排放量相較10年前（88年）已減少89％，4月份空品時不好也有配合降載，燃煤機組停止運轉需要時間。
去年10月至今年3月，台電興達電廠2部燃煤機在秋冬空汙季停止運轉，另2部則限縮65％用煤量，4月1日起重新運轉。今天上午10點，南部反空汙聯盟將前往台電高雄營業所前表達心聲，抗議人士說，近日因疫情關係很多人戴口罩，悲哀的是，高雄人不是今天才開始戴口罩，空汙問題讓很多人口罩不離身，4 月起燃煤機組「火力全開」導致空品不佳，高呼「南電北送高雄不爽」、「興達一開機高雄慘兮兮」、「落實減煤節省百億」等訴求。
反空汙大聯盟總召洪秀菊指出，高雄興達電廠是全台最老舊，使用超過40年早已經應該除役，減煤是高雄人的共同心聲，呼籲台電落實減煤，全面關閉興達老舊燃煤機組。另方面，台電公司今年編列768.88億元購買生煤，環團籲請高市8名立委共同支持刪減20％，為中南部居民的呼吸健康把關。
興達電廠副廠長許家豪等人到場與環團人士溝通意見。興達電廠表示，台電配合政府推動「減煤增氣」政策，已投入309億元改善空汙排放，燃煤1、2號機組預計在112年底除役，3、4號機組在113年底轉為備用機組，並在倍轉容量率低於8％時才啟用，未來在供氣穩定前提下，將會優先調度天然氣發電。
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