醫護要普篩？ 黃偉哲提3質疑：讓專業的來

台南市長黃偉哲針對韓國瑜建議對醫護人員普篩，提出3點質疑，認為是否普篩，就交給專業。他說，若普篩後呈陰性，但若再接觸確診病患，是否還有再篩檢，這樣將沒完沒了。

黃偉哲今天表示，韓市長所說的要普篩的醫護人數是和確診者有接觸嗎？問題二是，這些醫護人員有沒有做好全身防備？問題三是，要定期普篩還是只普篩1次？若照這種標準來看，1採是陰，那多久要再2採、3採？若3採是陰，下周又和確診者有接觸，是否還要再採1次，若這樣就沒完沒了。

黃偉哲說，醫護人員都知道，在怎樣的前提與狀況下，要做好健康管理以及需要篩檢，而這是專業問題，不是政治問題，更不應該讓大家標準不一致，就把專業的事交給專業的人來決定，對哪些人需要普篩。如和確診者有接觸，可能碰觸到體液；或是被咳嗽時噴濺到、被血液、分泌物沾染到，這些人可能需要一定程度的隔離和篩檢。