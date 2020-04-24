醫護要普篩？ 黃偉哲提3質疑：讓專業的來
台南市長黃偉哲針對韓國瑜建議對醫護人員普篩，提出3點質疑，認為是否普篩，就交給專業。他說，若普篩後呈陰性，但若再接觸確診病患，是否還有再篩檢，這樣將沒完沒了。
黃偉哲今天表示，韓市長所說的要普篩的醫護人數是和確診者有接觸嗎？問題二是，這些醫護人員有沒有做好全身防備？問題三是，要定期普篩還是只普篩1次？若照這種標準來看，1採是陰，那多久要再2採、3採？若3採是陰，下周又和確診者有接觸，是否還要再採1次，若這樣就沒完沒了。
黃偉哲說，醫護人員都知道，在怎樣的前提與狀況下，要做好健康管理以及需要篩檢，而這是專業問題，不是政治問題，更不應該讓大家標準不一致，就把專業的事交給專業的人來決定，對哪些人需要普篩。如和確診者有接觸，可能碰觸到體液；或是被咳嗽時噴濺到、被血液、分泌物沾染到，這些人可能需要一定程度的隔離和篩檢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言