敦睦艦隊官兵拒疫調 黃珊珊：確診者做疫調比較務實

高雄市政府宣稱有敦睦艦隊官兵拒疫調，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為需受疫調者為確診者及極可能個案，若拒疫調者身分不符，沒有接受疫調義務。對此，台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪指出，中央的規定比較務實。

黃珊珊說，疫調部分從2月到現在，都是以確診者為對象，不是確診者不會啟動疫調程序，不是有疑似感染的人都被要求疫調，疫調是對確診者，是現期的作法。高雄市政府是希望沒有確診者也要疫調，中央才會說有沒有被疫調的義務，目前是確診才會疫調，台北市也是確診者才有被疫調的義務。

黃珊珊說，若只要是可能的確診者都要疫調，疫調不是很容易，要花非常大的人力物力，台北市的100多個確診者是按照中央標準，中央的規定比較務實，因為疫調需要很大的力氣，效益不是很高。