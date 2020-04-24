兵推被封「封城秀吉」 韓國瑜自嘲「我是封城不急」

高雄市長韓國瑜日前宣布五月三日高雄將實施兵推，卻一直被傳為高雄即將封城，甚至以他的kuso肖像攝揄為「封城秀吉」，韓國瑜今早對此苦笑自嘲是封城秀吉的弟弟「封城不急」，他說，自己從未說過要封城，也已經做過六次說明，今天是第七次，希望明天不要再講第八次。

韓國瑜日前接見民間醫療聯盟成員，當場宣布五月三日，高雄將以四維及鳳山兩處行政中心，進行兵推，模擬社區大規模感染時應變處置，同時檢測市府的防疫能量，結果被外界疑是將要封城，昨天更有一張他的kuso肖像流傳，封他為「封城秀吉」。

韓國瑜今早主持防疫記者會被追問此事，先是苦笑，他說，這件事他已說了六次，高雄市政府絕不考量「封城」，今天再說第七次。

韓表示身為高雄市長，維護市民安全及健康是首要任務，他更當場連說兩次，「高雄市政府完全沒有考慮封城」，但還有人封他為「封城秀吉」，其實我是「封城秀吉」的弟弟「封城不急」。