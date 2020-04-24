疫情影響 台東三和定置漁場啟動鮮魚宅配服務

台東南迴定置漁場太麻里三和漁場，因應疫情今天啟動「台東太平洋的宅經濟」，縣長饒慶鈴視察。她表示，想吃新鮮現撈漁貨，訂三和漁場就對了。

三和定置漁場負責人張富泉表示，受到疫情影響，前來買魚的民眾至少掉了三成，加上餐廳訂單也因疫情減少，所以，漁場必須另闢銷售管道，推出鮮魚宅配到家服務，民眾只要訂購，每天現撈漁貨，就採冷藏方式運送，保證新鮮。

饒慶鈴表示，以往三和定置漁場都是採現撈現賣方式來吸引饕客買魚，疫情衝擊，買魚人潮銳減，改變方式採現殺現冷藏宅配，民眾不必外出就能吃到新鮮海魚，全省都能宅配。

台東南迴海域底層海水對流旺盛，加外黑潮流過，終年有魚類洄游，太麻里三和漁民利用得天獨厚的條件，發展出特有的定置漁業。

漁民用垣網、籠網或圍網在近海設了兩處漁場，約足球場大小，接著就「守株待兔」，等魚群游進只進不出的網內後，再搭船出海捕撈，總能滿載而歸。