避免成為防疫破口 屏東縣停辦龍舟賽
今年受新冠肺炎疫情影響，各縣市政府最近紛紛取消龍舟競賽，屏東縣政府經過審慎的評估，為避免成為防疫破口，今天宣布停辦原定於6月24日至25日在東港溪畔辦理的龍舟競賽活動。
縣府表示，擁有逾30年歷史的屏東縣端午龍舟競賽，是縣府每年固定委請東港鎮公所辦理的傳統民俗慶典，每年吸引超過1600名選手參與，競賽前的龍舟開光點睛儀式及端午祭江活動， 也吸引民眾觀禮；為配合中央流行疫情指揮中心日前宣布室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，決定停辦。
縣府說，停辦歷史悠久的龍舟競賽相當可惜，但防疫優先，為減低社區感染的風險，只好宣布停辦；今年是屏東的運動年，縣府特別規畫一整年度的體育活動，受到新冠肺炎疫情的衝擊，為了避免淪為防疫破口，2020全中運與屏東縣運等大型賽事，都相繼宣布延期辦理。
縣府表示，雖然群聚的體育活動已經延期辦理，但屏東縣彩虹自行車道系統總長約465公里，鼓勵縣民平日仍可善用彩虹自行車道，到戶外騎乘單車、慢跑或健走，保持良好的運動習慣增強抵抗力，也可以擴增全民共同防疫的效果；目前疫情尚未趨緩，也呼籲民眾共同防疫，保持規律運動，提升自身免疫力，勤洗手及戴口罩，保持適當社交距離，並遵守中央流行疫情指揮中心規定。
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