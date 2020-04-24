疫情衝擊屏東山川琉璃吊橋 5月至年底每周一免費攝影

2015年12月啟用的屏東縣山川琉璃吊橋，曾是全國最長的臥床式吊橋，吸引大批遊客造訪，今年新冠肺炎疫情肆虐，年初迄今遊客數僅6萬人，較去年同期減約一成五；縣府為適度振興觀光並行銷推廣吊橋美景，原來每周一關閉日開放攝影者及拍攝婚紗新人申請上橋拍攝收費1000元，自5月起至年底免費，也歡迎民眾在防疫期間到戶外、空曠處舒展身心。

屏東縣山川琉璃吊橋連結三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村，為串連起兩鄉的觀光吊橋，全長262公尺，距地高度約45公尺，橋體兩側有1664顆的琉璃珠和原住民百步蛇圖騰，漫步吊橋可俯瞰壯闊的山巒美景，為屏北與原鄉地區旅遊行程新興景點；2015年12月啟用後，前年遊客數69萬5214人，因新奇感漸退，去年降到21萬3545人次，今年新冠肺炎肆虐全球，吊橋雖位於戶外空曠區，仍受到疫情影響，年初迄今遊客數僅6萬人。

山川琉璃吊橋原本每二至周日開放一般民眾參觀，含周邊旅遊導覽每人收費150元，周一則關閉，但開放給愛好攝影者及拍攝婚紗的新人申請上橋拍攝，拍攝票費用1000元；縣府為適度提振觀光，決定自5月起免費開放攝影，時間為每周一上午9時至下午4時，希望更多人宣傳吊橋之美，意者於拍攝日前3天提出申請，相關資訊可參考縣府官網。

縣府交通旅遊處評估，吊橋最適宜的年旅遊人次為30餘萬人，既不影響旅遊品質，又能維持營運成本；去年的旅遊人次下滑，縣府將在三地門水門轉運站完工後，提升接駁功能串聯屏北地區景點，並在吊橋三地門端另闢坡度較緩的友善步道，方便遊客進出。