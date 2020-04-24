泛綠高雄市議員提案5月4日開臨時會 堅不撤案

高雄市長韓國瑜表示要針對全高市4000醫護人員和與防疫相關人員5000人全面做篩檢，民進黨議員、時代力量議員下午批評韓不專業，篩檢這麼多人，是要把國內的篩檢能量用完嗎？屆時如果有較多需篩檢要如何因應？如果醫護人員篩出偽陽性，醫院、實驗室是不是要關閉？到時候醫療人力、物力足以面對疫情嗎？高雄市的經費從那裡來？如果可以這樣做，中央流行疫情指揮中心早做了，韓國瑜應尊重專業。

2020-04-23 16:10