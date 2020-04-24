泛綠高雄市議員提案5月4日開臨時會 堅不撤案
民主進步黨及時代力量等跨黨派高雄市議員提案高雄市議會5月4日到13日開臨時會，28名連署人都不願撤簽，將要求議會依地方制度法規定開臨時會。
高雄市議會今天召開程序委員會議，審定5月14日到7月22日舉行定期大會，至於28名議員再連署提案要開臨時會，副議長陸淑美建議民進黨團溝通、協調連署議員撤簽。
民進黨團幹事長陳致中晚間表示，經徵詢所有連署議員，都認為臨時會與定期會不衝突，沒撤案問題，應依提案5月4日到13日開臨時會，邀高雄市長韓國瑜及高雄市政府首長列席報告。
據議會敲定定期大會日程，韓國瑜5月18、19日列席議會施政報告，施政總質詢時間是6月19日到7月21日。
民進黨籍高雄市議員黃文益說，韓國瑜一直規避議會監督，擔心罷免案投票前備詢可能失分。
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