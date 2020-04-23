韓國瑜要全面採檢醫護 綠議員批評不專業

高市府規劃分兩階段為醫護及里幹事等一線人員共9000人做全面採檢，民進黨市議員鄭光峰等人批評市長韓國瑜不尊重專業，強調全面採檢不是打預防針，籲市府收回沒有配套的普篩措施。

高雄榮總感染科主治醫師陳垚生接受中央社記者電話採訪指出，以目前疫情而言，全面採檢的意義不大，所以他還是主張要篩檢，很多具有高風險族群該篩檢的都篩檢了，他以「投石問路」可以做為擴大篩檢的參考，如果篩檢結果有問題再擴大篩檢對象。

他認為，全面採檢可能是好意，但認為該依據風險性及邏輯性進行，不能視為一種福利，更不是每個人發放500元的作法。

陳垚生認為，要全面篩檢應該評估值不值得；更何況今天篩檢完了，明、後天是否還要繼續做篩檢，他認為這樣的全面篩檢意義不大。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）自春節後，市府防疫就一級開設，近來敦睦艦隊官兵在高雄市造成的風險有升高的趨勢。韓國瑜感謝第一線相關醫護及里幹事等人的辛苦，允諾要分兩階段為第一線4000多名醫護人員及里幹事等5000多人做全面採檢。

韓國瑜說，是聽到醫護及相關人員的心聲，基於關心，將籌措經費做全面採檢。他的主張在網路社群受到議論。

有醫學背景的民進黨市議員鄭光峰、擔任過醫檢人員的市議員黃文益、公共衛生背景的時力市議員黃捷等人，今天聯合開記者會呼籲韓國瑜要回歸專業。鄭光峰批評要全面篩檢的作法就像是主張要設迪士尼樂園、開挖石油一樣是空頭支票。

黃捷也批評韓國瑜的這項主張荒唐，且是在喊價開支票，質疑任意將資源及預備金都用完，擔心一旦疫情到深水區時恐出現更大的防疫破口。

曾擔任過醫事檢驗員的黃文益表示，和醫檢人員討論，市府普篩作法被批評是不可思議，不僅質疑檢驗量能也被認為沒有意義，盼市府政策回歸專業。市議員陳致中不滿韓國瑜的兵棋推演，質疑是在製造社會恐慌，呼籲他勿將防疫與政治混為一談。

市議員邱俊憲說，採檢不是打預防針，呼籲韓國瑜收回未完成配套前的普篩作法，不要一意孤行，更不要鬧笑話。

有關民進黨市議員批評市府要全面採檢一事，國民黨市議員陳麗娜等人指出，韓國瑜願意提供第一線人員篩檢機會卻被拿來當口水，令人遺憾，還質疑是「逢韓必反」。

有關為為醫護全面採檢一事，市府衛生局長林立人於稍早的防疫記者會表示，市府是關懷高風險人員，要以直接照顧確診個案或疑似個案、在負壓隔離病房區的醫護為對象，將依循程序請中央流行疫情指揮中心協助，如果許可就會執行。