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關心林園工業區工安 高市議會工安小組促市府嚴督　

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會工安監督小組今天到林園工業區了解區內石化工廠工安改善情況。前右一，議員陳麗珍；右二：小組召集人王耀裕。圖／高雄市議員王耀裕服務處提供
高雄市議會工安監督小組今天到林園工業區了解區內石化工廠工安改善情況。前右一，議員陳麗珍；右二：小組召集人王耀裕。圖／高雄市議員王耀裕服務處提供

昨天台氯發生二氯乙烷外洩造成1名工人送醫不治、9人受傷，高雄市議會工安監督小組議員今到林園工業區了解多家石化工廠改善工安、空汙、廢水排放等情況，查看台氯工廠設備和管控，召集人王耀裕認為這起意外如廠方更重視安全管控，應可避免。

工安監督小組要求市府相關局處把林園工業區石化廠的設備、安全管控、廢水排放、減少空汙的各項改善情況彙整後送給議會，小組將緊盯各廠改善進度。

議會工安監督小組另有議員陳麗珍、劉德林、吳利成、李順進、黃文志、曾麗燕今會同高雄市政府環保、消防、工務局建管處、勞工局等人員到林園工業區走訪台塑林園廠、長春大連化工、台氯等工廠查看。王耀裕表示，小組排定到林園工業區的時間在台氯發生工安事故之前，因台氯事故造成一人死亡，小組特別到台氯事故現場了解狀況。

王表示，市府勞工局、台氯人員說明昨天發生事故的經過，他覺得此意外是可避免的，如果工人要吊掛到高空作業之前，工廠確實排空管線中殘留的二氯乙烷，此事故可能不會發生；那名工人在高空作業的規定下要有安全裝置吊掛上高空，但當管線中的殘留氣體噴出來時，他因身上有安全設施，連閃開的機會也沒有。

王耀裕住在林園，他說如果化工廠不重視勞工安全，也可能不重視林園區民和高雄市民的安全，因此，工安監督小組要求市政府要全面掌握工業區工廠的設備、製程、廢氣與廢水排放是否合乎標準、以及發生過意外事故的工廠改善情況，然後報給議會，監督小組會嚴格監督，隨時檢查工廠改善實際狀況。

工安 高雄市

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