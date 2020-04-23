除了疫調還有「樹調」！屏東公園工程事前護樹做法出爐

屏東縣政府規畫在屏東公園周邊增設2座停車場，分別為中華路上的平面停車場，與仁愛路上的地下兩層停車場。有民眾質疑工程將會造成當地樹木遭砍除或在工程期間死亡，有鑑於此，縣府委託屏東科技大學森林系率領研究團隊，針對施工範圍內受影響的樹種調查並進行維護。

根據屏科大森林系調查，中華路上的平面停車場，共有46株樹木，其中需移植則有18株，其中樹種又分為雞蛋花、欖仁及楓香，保護樹木有28株，樹種為白玉蘭、樟樹、楓香、龍眼、水黃皮、欖仁等樹木。

仁愛路上的地下停車場則有42株，其中有24株需移植，樹種分別為台灣肖楠、羅漢松等樹木。此外，列有18株保護樹木，樹種為雨豆樹、鐵刀木、黃玉蘭等樹木，將會依移植作業標準進行樹木斷根，以提升移植樹的存活率。