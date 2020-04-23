全員已完成疫調 高市府：沒有開罰問題

高雄市衛生局今天下午表示，高雄市已完成敦睦艦隊331人的疫調 ，已全員完成，沒有不配合疫調情況，也就沒有開罰問題。

敦睦艦隊染疫案29人確診，且高雄占多數。高雄市衛生局想對居住高雄300多名官兵生做疫調，一度說重話，今天下午5點前若未配合，依傳染病防治法開罰6至30萬。中央流行疫情指揮官陳時中今回應說，除非是確定或極可能的案例，否則不適用相關規定，接觸者不是疑似病例，不代表有法定義務要接受調查。中央、地方一度不同調。

高雄市新聞局長鄭照新則說，高雄市民都在等疫調資訊，請中央協助地方調查，早日化解疑慮。鄭說，高雄市民有知的權利，市民都在等答案。