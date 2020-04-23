聽新聞
test
0:00 / 0:00
高捷受疫情衝擊到6月短收將達5億 向政府喊話求紓困
新冠肺炎疫情嚴重衝擊大眾運輸，高雄捷運營運也大受影響，高捷公司估計，如疫情延至6月份，預計累積短收將達5億元，如到年底，全年度累積短收恐達10億元，因此向政府提出6項訴求，盼能度過困境。
高捷公司籲請政府協助的6項訴求，包括減免土地開發租金、調降房屋稅率、3年度水電費7折優惠、補助企業薪資、補助捷運相關之販賣店、廣告及開發業者之租金權利金、發放的「振興抵用券」能購買捷運月票。。
高捷公司表示，受疫情衝擊，高捷日均運量衰退已逾50%，營收大幅衰退，從今年1月份至今，票收及開發事業短收金額已達1.8億元，如疫情延至6月份結束，屆時預計累積短收將達約5億元，如至年底，全年度累積短收恐達10億元。
高捷公司說，目前政府公布交通產業紓困範圍，多著重於航空業、汽車運輸業及觀光等產業，高捷為民營鐵道公司，不是公營單位，目前所受補貼極為有限，故籲請政府協助高捷度過疫情衝擊的難關。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言