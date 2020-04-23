高捷受疫情衝擊到6月短收將達5億 向政府喊話求紓困

新冠肺炎疫情嚴重衝擊大眾運輸，高雄捷運營運也大受影響，高捷公司估計，如疫情延至6月份，預計累積短收將達5億元，如到年底，全年度累積短收恐達10億元，因此向政府提出6項訴求，盼能度過困境。

高捷公司籲請政府協助的6項訴求，包括減免土地開發租金、調降房屋稅率、3年度水電費7折優惠、補助企業薪資、補助捷運相關之販賣店、廣告及開發業者之租金權利金、發放的「振興抵用券」能購買捷運月票。。

高捷公司表示，受疫情衝擊，高捷日均運量衰退已逾50%，營收大幅衰退，從今年1月份至今，票收及開發事業短收金額已達1.8億元，如疫情延至6月份結束，屆時預計累積短收將達約5億元，如至年底，全年度累積短收恐達10億元。

高捷公司說，目前政府公布交通產業紓困範圍，多著重於航空業、汽車運輸業及觀光等產業，高捷為民營鐵道公司，不是公營單位，目前所受補貼極為有限，故籲請政府協助高捷度過疫情衝擊的難關。