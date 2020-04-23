拒疫調就開罰遭中央打臉 高市府請中央給解決方法

下午5時前未配合疫調者將依法開罰，最高30萬。結果中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問到高市此舉，陳認為除非是確定病例或極可能病例，否則不適用傳染疾防治法開罰，高雄市新聞局長鄭照新表示，高雄市民都在等一個答案，希望中央找到最適合的解決方式。

陳時中針對高市將對不配合疫調的軍官兵生開罰表示，除非他們是確定病例或極可能病例，否則並不適用傳染病防治法開罰。陳時中說法被解讀為打臉高市府，高雄市新聞局長鄭照新則表示，此事早上已說過了。

鄭照新說，依現在的疫調狀況，確實會讓人擔憂，高雄市民都在等一個答案，這些還沒出現疫調結果、行跡史的資料，到底什麼時候可以公開給，讓市民提早因應，「市民的擔憂，在法規之間，請中央找出最適合的解決方式」。