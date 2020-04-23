快訊

直播／敦睦艦染疫官兵再添1例 國防部說明敦睦艦隊行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拒疫調就開罰遭中央打臉 高市府請中央給解決方法

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市新聞局長就拒調開罰一事回應，大家對疫情很擔憂，希中央找出合適的解決方法。記者王昭月／攝影
高市新聞局長就拒調開罰一事回應，大家對疫情很擔憂，希中央找出合適的解決方法。記者王昭月／攝影

下午5時前未配合疫調者將依法開罰，最高30萬。結果中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問到高市此舉，陳認為除非是確定病例或極可能病例，否則不適用傳染疾防治法開罰，高雄市新聞局長鄭照新表示，高雄市民都在等一個答案，希望中央找到最適合的解決方式。

陳時中針對高市將對不配合疫調的軍官兵生開罰表示，除非他們是確定病例或極可能病例，否則並不適用傳染病防治法開罰。陳時中說法被解讀為打臉高市府，高雄市新聞局長鄭照新則表示，此事早上已說過了。

鄭照新說，依現在的疫調狀況，確實會讓人擔憂，高雄市民都在等一個答案，這些還沒出現疫調結果、行跡史的資料，到底什麼時候可以公開給，讓市民提早因應，「市民的擔憂，在法規之間，請中央找出最適合的解決方式」。

高雄市 鄭照新 陳時中 疫情 新冠肺炎 疫情防堵

延伸閱讀

軍艦疫情觀察期至30才日過關 陳時中：維持原有步調

高市擬罰拒疫調官兵 陳時中：接觸者無受疫調義務

韓國瑜擬對醫護普篩 陳時中：不見得有必要

陳時中打臉韓的不疫調就開罰 市府：市民有知的權利

相關新聞

全員已完成疫調 高市府：沒有開罰問題

高雄市衛生局今天下午表示，高雄市已完成敦睦艦隊331人的疫調 ，已全員完成，沒有不配合疫調情況，也就沒有開罰問題。

拒疫調就開罰遭中央打臉 高市府請中央給解決方法

下午5時前未配合疫調者將依法開罰，最高30萬。結果中央流行疫情指揮中心指揮官陳時被問到高市此舉，陳認為除非是確定病例或極可能病例，否則不適用傳染疾防治法開罰，高雄市新聞局長鄭照新表示，高雄市民都在等一個答案，希望中央找到最適合的解決方式。

高捷受疫情衝擊到6月短收將達5億 向政府喊話求紓困

新冠肺炎疫情嚴重衝擊大眾運輸，高雄捷運營運也大受影響，高捷公司估計，如疫情延至6月份，預計累積短收將達5億元，如到年底，全年度累積短收恐達10億元，因此向政府提出6項訴求，盼能度過困境。

屏東縣消毒大隊每日扛消毒重責 共出動2347次

屏東縣政府環保局與各鄉鎮市公所清潔隊自3月成立防疫消毒大隊，每日都會針對公共場所、交通場地等公共場域進行消毒，自敦睦艦隊確診個案出現以來，也配合確診者足跡全面消毒，成立至今的防疫消毒大隊，目前共出動消毒2347次，環保局表示，只盼民眾能夠安心。

韓國瑜建議普篩高市醫護 綠議員批韓不專業

高雄市長韓國瑜表示要針對全高市4000醫護人員和與防疫相關人員5000人全面做篩檢，民進黨議員、時代力量議員下午批評韓不專業，篩檢這麼多人，是要把國內的篩檢能量用完嗎？屆時如果有較多需篩檢要如何因應？如果醫護人員篩出偽陽性，醫院、實驗室是不是要關閉？到時候醫療人力、物力足以面對疫情嗎？高雄市的經費從那裡來？如果可以這樣做，中央流行疫情指揮中心早做了，韓國瑜應尊重專業。

影／韓國瑜視察漢神百貨 感謝業者配合消毒

敦睦艦隊多名染疫官兵居住高雄，足跡遍布多處，高雄市長韓國瑜表示敦睦艦隊下軍艦後，744位官兵全部在高雄左營下崗，讓多家業...

高雄市議會5月14日開定期會 總質詢在罷免投票日之後

高雄市議會程序委員會今天下午決議5月14日到7月22日召開第3次定期大會，召集會議的副議長陸淑美表示，定期會日程應不會再變動。程序委員會之前，民進黨團再完成3分之1以上的議員連署，要求5月4日開臨時會，定期大會日程確定之後，民進黨團將徵求連署議員意見看是否撤回開臨時會案。

縣市政府公布足跡太細 確診過來人制止：很獵巫

敦睦艦24名確診官兵足跡陸續由地方政府公布，不過由於公布到店家名稱，一名確診過來人「秋口（化名）」受訪表示，她非常焦慮，認為公布過細會造成「獵巫」，不僅非必要、店家大受影響，且也恐讓下一位確診者不敢說出自己去了哪裡，更不利疫情調查。她呼籲縣市政府停止，如要公布，可公布街區就好。

打造人才基地 輔英設「精密儀器與維修人才培育中心」

輔英科技大學成立「精密儀器與維修人才培育中心」今天揭牌，校長顧志遠說，校方整合化材、生技、環保、職安4個領域的精密檢測儀...

澎湖修正戴口罩令 運動水上遊憩工農漁等不受限

澎湖縣長賴峰偉昨天宣布為了防疫，全縣民眾外出一律要戴口罩，如經勸導不聽將開罰，此限令引起不少爭議。賴峰偉參酌各方意見，今...

屏東公園改建期間 縣府開放公立國中小度黑暗期

為緩解屏東公園周邊停車需求，及台鐵、市區及觀光公車轉乘的停車問題，屏東縣政府規畫在屏東公園建設2處停車場，預計可增加汽、...

高雄路竹、鳥松、茄萣戶所周六也將服務　城鄉差距拉平

敦睦艦隊磐石艦一名確診新冠肺炎人員曾到高雄市小港戶政事務所洽公，小港戶政事務所關門全面消毒。高雄市民政局強調各戶政事務所...

熱門新聞

南投阿公阿嬤設計開心農場 竟獲建築園冶獎

韓國瑜撂重話 今天下午5點前軍官兵不配合疫調就開罰

慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

「新增客戶：0、疑似客戶：0」 餐廳老闆苦中作樂

台中科大183名學生18日進商圈自主管理兩周 住宿生被勸導回家

北北基防疫補償金基隆先發放 紓困3萬元已6842件爆大量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。