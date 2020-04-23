屏東縣消毒大隊每日扛消毒重責 共出動2347次

屏東縣政府環保局與各鄉鎮市公所清潔隊自3月成立防疫消毒大隊，每日都會針對公共場所、交通場地等公共場域進行消毒，自敦睦艦隊確診個案出現以來，也配合確診者足跡全面消毒，成立至今的防疫消毒大隊，目前共出動消毒2347次，環保局表示，只盼民眾能夠安心。

目前全屏東縣的防疫消毒大隊人數為118人，每天上午8時展開作業至下午5時，除了中午休息時間，幾乎全副武裝不間斷的進行消毒，且每天消毒地點平均約70處。此外，屏東縣政府環保局也優先發放2萬9千個口罩供各鄉鎮清潔隊使用。

根據屏東縣政府環保局統計，3月26日防疫消毒大隊成立至今天為止，全屏東縣共消毒2347場次，主要針對103處交通場站、202處大型營業場所、669處民生熱點、學校、715處民眾洽公機關以及658處公共場所。且特別針對敦睦艦隊確診案例所公布的足跡進行全面消毒。

屏東縣政府環保局表示，目前環境消毒藥劑以漂白水或含有次氯酸鈉以及環保署核准之藥劑進行噴灑，且環境消毒，皆以噴灑器材的水霧噴射器為主，若是街道巷弄等大面積範圍，則由消毒車作業，目前會增加清潔頻率，讓民眾得以安心前往公共場域。