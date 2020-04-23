韓國瑜建議普篩高市醫護 綠議員批韓不專業

高雄市長韓國瑜表示要針對全高市4000醫護人員和與防疫相關人員5000人全面做篩檢，民進黨議員、時代力量議員下午批評韓不專業，篩檢這麼多人，是要把國內的篩檢能量用完嗎？屆時如果有較多需篩檢要如何因應？如果醫護人員篩出偽陽性，醫院、實驗室是不是要關閉？到時候醫療人力、物力足以面對疫情嗎？高雄市的經費從那裡來？如果可以這樣做，中央流行疫情指揮中心早做了，韓國瑜應尊重專業。

高雄市衛生局長林立人表示，市府想替在負壓病房及急診的醫護人員採檢，是基於關懷，儘管財政十分拮据，韓國瑜仍積極籌措財源；不過，篩檢的資源是由中央統籌，目前已發文請求中央協助，中央若許可，就會針對有意願的醫護進行採檢。這項方案也要看醫護個人意願，市府第一波經費已籌措到位，如獲中央核許，就會執行。

醫師出身的民進黨議員鄭光峰、黃文益、陳致中、邱俊憲、時代力量議員黃捷 今天下午開記者會批判韓國瑜提出的全面為醫護篩檢，完全不專業。

鄭光峰說，韓國瑜放冷箭要普篩4000名高雄市醫護人員，如果第一線人員需要篩檢，早就做了，之所以沒有做，是因為沒有這個必要性，很多醫護人員說心意領了；韓國瑜是多此一舉，開空頭支票；如果韓的動機是針對第一線的醫護是不是有潛在傳染的危險性而要普篩，那麼，民代和媒體的危險性更高。

黃捷說，中央流行疫情指揮中心說篩檢人數不應普篩，韓國瑜卻要普篩，我們的檢疫能量能應付這麼大規模篩檢人數嗎？經費在那裡？ 災害準備金、第二備金一次就要花在篩檢上嗎？如果接下來面臨更嚴重情況時 錢從那裡來？難道可以這樣開空頭支票嗎？不是專業的韓國瑜，應尊重專業人士的意見。

中山醫學院醫技系畢業的黃文益說他今天問了很多朋友目前在第一線做篩檢的朋友，這些朋友告訴他，目前的人力和時間點上做普篩，沒有意義。

黃文益表示，目前可以做新冠病毒檢測的醫院全國有40家，一天最大檢量4000支檢體；高雄市只有4家醫院和疾管局有做檢測，有十一家醫療院所可以採集檢體，總體而言一天採檢量上限是450檢體量，這是因為涉及專業人力、設備和有無負壓設備。

黃文益說，如果用快篩的方式檢測，準確度只有50%，一旦有偽陽性，有那些 配套措施？實驗室要關起來嗎？如此一來，醫檢人力是不是更困難？如果普篩結果是陰性，醫護依然是高危險群，難道就篩檢一次嗎？要是每天普篩，根本不可能！韓國瑜不專業，普篩建議只會造成人心惶惶。