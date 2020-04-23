縣市政府公布足跡太細 確診過來人制止：很獵巫

敦睦艦24名確診官兵足跡陸續由地方政府公布，不過由於公布到店家名稱，一名確診過來人「秋口（化名）」受訪表示，她非常焦慮，認為公布過細會造成「獵巫」，不僅非必要、店家大受影響，且也恐讓下一位確診者不敢說出自己去了哪裡，更不利疫情調查。她呼籲縣市政府停止，如要公布，可公布街區就好。

秋口表示，依過往經驗是透過旅遊、接觸及曝光史判斷病源，曝光史是指和確診者去過同一個地方，不過因曝光史確診在台灣微乎其微，且加上自己經驗及無症狀者不會咳嗽較不會傳染，自己在未發病之前也曾去過店家，當時事後對店家消毒，也沒有公布。

秋口指出，地方政府公布太細有點作秀，造成不必要恐慌，她有在高雄的朋友現在都不敢出門。她說，中央流行疫情指揮中心已經做很多，希望地方政府能和中央通力合作。

秋口也說，如真的需要公布請大家注意，之前也曾公布確診案曾到過某老街，該老街後來全面消毒、知道自己去過的民眾可自主健康管理，最後也沒傳出因此有人確診。她認為，不應該針對一間店家「針對性太強」，讓店家承受巨大壓力。

秋口指，自己確診後，對因自己而受影響的人也很在意、愧疚，如果講出來就會被獵巫，那恐怕之後確診人疫調時，會選擇隱瞞足跡，因為「我們也有自己想保護的人」。

另外秋口也說，大家在批評軍醫隱瞞、忽略，這也非常獵巫，她以自身經驗表示，她是非出國、但為出國返國者的接觸者，自己也曾去診所就診，她並不會怪罪當時醫師沒有診斷出來，因為醫師已經可診斷出99％的人，而自己是特例。