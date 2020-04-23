高雄市議會5月14日開定期會 總質詢在罷免投票日之後

高雄市議會程序委員會今天下午決議5月14日到7月22日召開第3次定期大會，召集會議的副議長陸淑美表示，定期會日程應不會再變動。程序委員會之前，民進黨團再完成3分之1以上的議員連署，要求5月4日開臨時會，定期大會日程確定之後，民進黨團將徵求連署議員意見看是否撤回開臨時會案。

如按程序委員會所定5月14日到7月22日開定期大會，跨過6月6日罷韓投票日，高雄市長韓國瑜將在6月6 日之前向議會做施政報告並接受質詢，至於6月19日到7月21日市政的總質詢，在投票日之後。

高雄市議會原定4月16日起開定期大會（17日開幕），但程序委員會4月7日認為防疫為重，決定延後開定期大會，但未明定那一天開，引起民進黨團不滿，民進黨、時力議員即發起連署提案要求22日開第3次臨時會。昨天臨時會開議，國民黨團力主防疫優先，臨時會的專案報告可併入以後的定期大會報告和討論，開會不到半小時即表決不開臨時會，民進黨團隨後再連署促開第4次臨時會，今天送交議會議事組。

陸淑美說，無黨團結聯盟主張5月24日開定期大會，民進黨要求5月4日開臨時會，她折衷，就5月14日開。

對於5月14日開定期大會，民進黨團總召韓賜村、黨團幹事長陳致中擔心再像4月17日那次一樣再生變，陸淑美則表示希望疫情趨緩，原則上不會再變動。

韓賜村和陳致中說，定期大會如5月14 日起召開70天，會跟連署開臨時會的議會商量是否撤簽。