武漢肺炎疫情衝擊 高市海洋局減半租金紓困

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，高雄市政府海洋局陸續啟動租金減半紓困措施和魚市場等新禮貌運動，協助業者減輕疫情的衝擊。

高市府海洋局今天表示，受到疫情影響，漁產品因國際訂單減少、大陸及外銷市場通路受阻嚴重萎縮，而觀光魚市場及海上遊憩活動也因民眾避免進出人潮擁擠場所，導致消費需求改變及休閒漁業業績下滑，造成海洋及漁業相關產業受到衝擊。

因應疫情衝擊，高市府海洋局主動出擊提出協助紓困方案，溯自今年2月1日起至高市府武漢肺炎第一級流行疫情指揮中心開設結束次月止期間，只要與海洋局簽訂各類漁港設施或漁民服務中心租賃契約相關業者，皆可於疫情期間減半收取租金協助紓困。目前初估每月約短收租金約新台幣30多萬元。

高市府海洋局表示，針對這次疫情持續發展，除了對進港的漁船及船員、魚市場交易等要求應確實做好相關防疫工作，並輔導漁業產業穩定產銷，加上紓困措施，盼透過由政府與業者攜手合作，共度疫情難關。

另外，保持社交距離可有效降低人與人之間傳染風險，高市府海洋局也推動「新禮貌運動」，陸續到人潮眾多的蚵子寮魚市場及魚貨直銷中心，宣導保持社交距離，室內應確實保持距離1.5公尺及室外保持1公尺，如果無法保持社交距離應戴口罩，保護自己也保護他人。

高市府海洋局要求進入魚市場拍賣場的買家，必須戴口罩、戴帽子並穿雨鞋，否則不得入場；魚貨直銷中心攤商應戴口罩，提供消費者更安心的購物環境。