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防疫優先！高雄大學開發口罩辨識、熱成像體溫量測系統

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄大學資訊管理學系副教授蕭漢威（左二）帶領團隊，自主開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩項系統。圖／高雄大學提供
高雄大學資訊管理學系副教授蕭漢威（左二）帶領團隊，自主開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩項系統。圖／高雄大學提供

國立高雄大學資訊管理學系副教授蕭漢威，帶領碩士生羅秋馨、張廷瑋、蔡家進展現專業，導入AI自主開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩項系統。前者可偵測並提醒進入室內師生職員、洽公民眾，口罩戴好帶滿；後者則智慧感應體溫，省去人工更能維持安全社交距離

蕭漢威表示，防範新冠疫情，校方落實政府規範，實施每日量測體溫、進入室內配戴口罩等措施，維護校園安全，相對也衍生排班人力負擔以及近距離接觸風險。在教學發展中心主任童士恒經費支持下，促成團隊開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩系統。

蕭漢威說，口罩辨識導入AI影像辨識技術，設計「正確戴好」、「未戴好」、「沒戴」共3種情境，及多張影像資料以供電腦判讀。架設在校園頻繁進出的特定場域，裝載攝影機即時秒讀多名進入者臉孔，對戴好帶滿者，會在螢幕秀出「感謝配合」訊息，反之則提醒「請戴上」或「請戴好」。這套系統可在相對密閉且多人的場域，像是電腦教室、演講廳等發揮最大效益，以最少人力提醒教職員生、民眾配戴口罩。

「熱成像體溫量測」系統則是自行開發影像處理程式，搭配1只熱成像鏡頭，擷取監測範圍中的紅外線影像（被測者體溫）並即時顯示在螢幕上，不僅省去值班者把關工作負擔，更能維持安全社交距離、降低近距離接觸風險。蕭漢威說，市場上相關熱成像體溫量測已是成熟產品，但動輒6萬元起跳，自主開發優點除了節省成本，還可依需求擴充功能。相關影片可見https://youtu.be/lFnSIU7iIjM。

高雄大學資訊管理學系副教授蕭漢威（右一）帶領團隊，自主開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩項系統。圖／高雄大學提供
高雄大學資訊管理學系副教授蕭漢威（右一）帶領團隊，自主開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩項系統。圖／高雄大學提供

口罩 社交距離 AI

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