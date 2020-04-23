防疫優先！高雄大學開發口罩辨識、熱成像體溫量測系統
國立高雄大學資訊管理學系副教授蕭漢威，帶領碩士生羅秋馨、張廷瑋、蔡家進展現專業，導入AI自主開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩項系統。前者可偵測並提醒進入室內師生職員、洽公民眾，口罩戴好帶滿；後者則智慧感應體溫，省去人工更能維持安全社交距離。
蕭漢威表示，防範新冠疫情，校方落實政府規範，實施每日量測體溫、進入室內配戴口罩等措施，維護校園安全，相對也衍生排班人力負擔以及近距離接觸風險。在教學發展中心主任童士恒經費支持下，促成團隊開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩系統。
蕭漢威說，口罩辨識導入AI影像辨識技術，設計「正確戴好」、「未戴好」、「沒戴」共3種情境，及多張影像資料以供電腦判讀。架設在校園頻繁進出的特定場域，裝載攝影機即時秒讀多名進入者臉孔，對戴好帶滿者，會在螢幕秀出「感謝配合」訊息，反之則提醒「請戴上」或「請戴好」。這套系統可在相對密閉且多人的場域，像是電腦教室、演講廳等發揮最大效益，以最少人力提醒教職員生、民眾配戴口罩。
「熱成像體溫量測」系統則是自行開發影像處理程式，搭配1只熱成像鏡頭，擷取監測範圍中的紅外線影像（被測者體溫）並即時顯示在螢幕上，不僅省去值班者把關工作負擔，更能維持安全社交距離、降低近距離接觸風險。蕭漢威說，市場上相關熱成像體溫量測已是成熟產品，但動輒6萬元起跳，自主開發優點除了節省成本，還可依需求擴充功能。相關影片可見https://youtu.be/lFnSIU7iIjM。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言