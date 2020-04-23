防疫優先！高雄大學開發口罩辨識、熱成像體溫量測系統

國立高雄大學資訊管理學系副教授蕭漢威，帶領碩士生羅秋馨、張廷瑋、蔡家進展現專業，導入AI自主開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩項系統。前者可偵測並提醒進入室內師生職員、洽公民眾，口罩戴好帶滿；後者則智慧感應體溫，省去人工更能維持安全社交距離。

蕭漢威表示，防範新冠疫情，校方落實政府規範，實施每日量測體溫、進入室內配戴口罩等措施，維護校園安全，相對也衍生排班人力負擔以及近距離接觸風險。在教學發展中心主任童士恒經費支持下，促成團隊開發「戴口罩辨識」、「熱成像體溫量測」兩系統。

蕭漢威說，口罩辨識導入AI影像辨識技術，設計「正確戴好」、「未戴好」、「沒戴」共3種情境，及多張影像資料以供電腦判讀。架設在校園頻繁進出的特定場域，裝載攝影機即時秒讀多名進入者臉孔，對戴好帶滿者，會在螢幕秀出「感謝配合」訊息，反之則提醒「請戴上」或「請戴好」。這套系統可在相對密閉且多人的場域，像是電腦教室、演講廳等發揮最大效益，以最少人力提醒教職員生、民眾配戴口罩。