籌錢為醫事人員採檢受質疑 韓國瑜：基於關心

高市府將籌錢為第一線4000多名醫護人員做採檢但受到質疑，市長韓國瑜今天指出，聽到一些醫護人員的心聲和憂慮，市府基於關心也會尊重意願，所需經費會咬緊牙根籌出。

韓國瑜今天偕同衛生局長林立人等針對敦睦艦隊官兵感染新冠肺炎，高雄市的因應作為開記者會說明，會後媒體提問對醫事人員採檢的作法受質疑，他做上述回應。

韓國瑜指出，市府分兩階段執行，先要為第一線醫護約4000名做採檢，經費已籌措完成，第二階段還有5000名相關第一線夥伴含里幹事、環保及民政等人員，尚未籌措經費。

他感謝9000多人投入防疫工作，無論如何市府會籌出經費，咬緊牙根籌錢。有關外界質疑要對醫護人員普篩是污名化醫事人員的說法，韓國瑜說，是基於感謝關心，也會尊重醫護；重要的是有醫護人員反映他們的憂慮，市府才想去協助，完全沒有其他意思。

有關普篩醫護人員的作法，林立人重申關懷高風險人員，要以直接照顧確診個案或者是疑似個案、在負壓隔離病房區的醫護為對象；市府關切他們才規劃採檢，將循程序要求中央疫情中心協助，如果許可就會執行。

至於經費籌措，林立人表示，會視採檢方式不同有異。新聞局長鄭照新說，市府會以第二預備金執行逾千萬元。