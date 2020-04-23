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來自偏鄉的未來醫生 潮中美和共6人考取醫學院

中央社 / 屏東縣23日電

大學繁星推薦入學醫學院部分，這幾天接續放榜，屏東縣位於內埔鄉的私立美和高中及潮州鎮的國立潮州高中，分別有4人及2人考上醫學院，2校的校長都說，偏鄉也能翻轉教育。

美和高中表示，今年有4名學生考上醫學院，從小琉球到美和高中就讀的田舒茜同時錄取中山醫學大學牙醫學系公費生及義守大學醫學系公費生；陳鈺涵考上中山醫學大學醫學系；徐子晏同時錄取高雄醫學大學牙醫系公費生、成功大學牙醫學系公費生、義守大學醫學系公費生。

另外，林京翰錄取中國醫藥大學醫學系公費生，美和高中校長曾焜宗表示，林京翰先前已經錄取清華大學將星選才計畫班，當年國中會考失利未能考上屏中數理資優班，心情極為低落，經家長及導師的勸說之下，選擇從國中部直升美和高中部就讀，在學校也發揮攝影專才，常常是學校活動的專屬攝影師。

曾焜宗表示，4人中除了田舒茜是從琉球國中跨海到美和就讀外，其他3人都在美和國中畢業後選擇直升高中部就讀，教育部這幾年大力推展偏鄉教育，目標是以人文關懷來成就每一個孩子，希望透過教育創新，為在地升學的孩子許一個有希望的未來。

潮州高中有2人考上醫學院，賴安琦錄取國立陽明醫學院醫學系，王芷瑜上榜中國醫學院中醫系甲組，校長林榮洲表示，賴安琦和王芷瑜同時成為潮州高中創校78年來，應屆女畢業生考上醫學系的紀錄，成功翻轉潮中，讓全體師生、家長開心。

賴安琦和去年畢業的哥哥賴金承先後考上陽明醫學院醫學系都受到舅公梁應鐘的鼓勵。

林榮洲說，熱心教育公益的梁應鐘是潮州鎮潮榮聯合診所院長，4年前鼓勵親甥孫賴金承放棄建國中學，就讀潮州高中；賴安琦也在舅公鼓勵下，放棄北一女選讀潮州高中，並立下志願要與哥哥看齊，共同努力「翻轉潮中」，他們的選擇為「留縣升學」建立典範。

醫學院 牙醫 偏鄉教育

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