打造人才基地 輔英設「精密儀器與維修人才培育中心」

輔英科技大學成立「精密儀器與維修人才培育中心」今天揭牌，校長顧志遠說，校方整合化材、生技、環保、職安4個領域的精密檢測儀器，並與5家企業簽訂人才培育產學合作，打造南部精密儀器維修人才基地。

顧志遠與環境與生命學院長林清和、環境工程與科學系主任施百鴻、職業安全衛生系主任鄭立新、應用化學及材料科學系主任吳忠誠及生物科技系主任王昭凱等主管，與益弘儀器、博高儀器、巨研科技、台灣西克麥哈克、JNC 銘祥科技等5家企業代表，簽訂人才培育合作。