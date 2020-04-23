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打造人才基地 輔英設「精密儀器與維修人才培育中心」
輔英科技大學成立「精密儀器與維修人才培育中心」今天揭牌，校長顧志遠說，校方整合化材、生技、環保、職安4個領域的精密檢測儀器，並與5家企業簽訂人才培育產學合作，打造南部精密儀器維修人才基地。
顧志遠與環境與生命學院長林清和、環境工程與科學系主任施百鴻、職業安全衛生系主任鄭立新、應用化學及材料科學系主任吳忠誠及生物科技系主任王昭凱等主管，與益弘儀器、博高儀器、巨研科技、台灣西克麥哈克、JNC 銘祥科技等5家企業代表，簽訂人才培育合作。
校方整合環生學院四系所的精密檢測儀器，成立維修人才培育中心，將原本的培育分子鑑定、材料行為分析、環境汙染物分析及基因鑑定等科技專業人才，再擴增到精密儀器維修，達到務實致用，培育產業所需人才。
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