足跡更新！影響屏東大學近百人 6學生隔離、54自主管理

根據確診者足跡，從敦睦艦隊離艦的官兵中，其中一例確診個案，曾在16日、17日兩度前往屏東大學。22日新的確診者足跡，顯示確診官兵曾經前往爭鮮迴轉壽司屏東店用餐，由於店內有3名屏東大學的學生在店內工讀，因此屏東大學累計6名居家隔離的學生，目前自主健康管理的師生累計至54人，此外，校內受影響人數破百人，為了防疫校方目前已將2個班級停課。

根據最新疫調顯示，從敦睦艦隊離艦的官兵中，其中一例確診個案在16日晚間6時至8時30分，曾前往屏東大學民生、林森校區，校方獲報後，先通知與確診者直接接觸的3名學生進行居家隔離，並要求29名師生進行自主健康管理。

直到22日的疫調更新中指出，確診者曾於16日晚間8時30分至9時30分，前往爭鮮迴轉壽司屏東店。當晚，另有3名屏東大學的學生正在店內打工，因此與確診者直接接觸的學生累計為6名，校方也緊急通知學生進行居家隔離。

截至目前為止，屏東大學已有6名同學進行居家隔離，進入本校區接觸的教職員工生共有30人，與在壽司店工讀的3名同學接觸的有24人，連帶要求進行自主健康管理。目前返家自主健康管理累計至54人，且影響近2個班級的學生，人數近百名師生受影響，因此，校方已經將相關課程改採遠距線上教學進行。

屏東大學表示，基於安全起見，提高防疫層級，擴大匡列，超前部署，請同學不必恐慌，務必配合學校防疫措施，落實個人衛生管理，避免前往人群聚集地區；如有相關接觸確診個案或是出現疑似症狀，請儘速就醫並通報學校。