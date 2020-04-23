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澎湖修正戴口罩令 運動水上遊憩工農漁等不受限
澎湖縣長賴峰偉昨天宣布為了防疫，全縣民眾外出一律要戴口罩，如經勸導不聽將開罰，此限令引起不少爭議。賴峰偉參酌各方意見，今天修正限令，宣布運動、水上遊憩、工農漁、空曠處活動， 不受戶外戴口罩限制，但必須維持戶外社交距離1公尺。
賴峰偉說，縣府要求全縣外出戴口罩，目的是希望民眾提高防疫意識，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示不反對；澎湖實施外出戴口罩政策後，經觀察已有九成民眾主動配戴口罩，警察勸導外出沒帶戴口罩的民眾，也都願配合。
針對民眾反映跑步、工地工作等不便戴口罩。對此，賴峰偉表示，經評估各方意見，同意民眾在從事運動（健走、跑步、游泳、騎自行車等）、水上遊憩、工務、農務、採捕（養殖）水產或在空曠處活動（海邊散步等）時，不受戶外戴口罩限制，但必須維持1公尺社交距離。
他表示，海軍敦睦艦隊群聚感染引發病毒擴散隱憂，確診者足跡遍布全台各地，尤其集中在高雄、台南，由於澎湖鄉親經常往返高雄、台南，在這兩、三星期的危險期，澎湖必須提高戒備加強因應，所以要求縣民外出家門戴口罩，並暫緩縣府人員至高雄、台南出差，也希望鄉親這段時間盡量不要去高雄、台南。
賴峰偉強調，生命無價，若確診將付出慘痛代價，用再多金錢也換不回健康，執意不戴口罩是少數，他指示警察局發現民眾沒戴口罩時，先予勸導，經規勸無效，再開立告發單。
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