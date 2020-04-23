高市想替4千醫護全面採檢 傳有人怕汙名化

高雄市政府關懷第一線投入防疫人員，首波計畫針對4000多名醫護人員全面採檢，卻有醫護卻怕被「汙名化」，意見不一。高雄市衛生局長林立人表示，這項方案要看醫護個人意願，市府第一波經費已籌措到位，如獲中央核許，就會執行。

高雄市全力防堵敦睦艦隊社區感染風曝，至今完成34處熱點清潔消毒，匡列3100多人要求自主健康管理。其中350名居住高雄的軍官兵生，排除4人，共346名，有24人仍拒絕疫調，51人未接電話，截至目前完成疫調者達248人。

高雄市長韓國瑜今早除宣布將對不配合疫調的人士開罰，也重申5月3日兵推的重要性，另表示，基於關懷第一階段將針對市內4000多名醫護進行採檢，經費已籌措到位，第二階段針對5000多名環保、交通、民政等防疫高風險人力採檢，此部分經費還待籌措。

韓國瑜表示，高雄市財政困難，但仍願意替第一線的醫護人員採檢，為他們的健康做點事，這次敦睦艦隊發生這麼大「破口」，大家一定要集中精神及力量，防止疫情擴散。

衛生局長林立人表示，市府想替在負壓病房及急診的醫護人員採檢，是基於關懷，儘管財政十分拮据，韓市長仍積極籌措財源，不過篩檢的資源是由中央統籌，目前已發文請求中央協助，中央若許可，就會針對有意願的醫護進行採檢。

林也說，韓市長是因醫師公會人員反映，才會想籌款替醫護採檢，此案會尊重醫護人員意願，別無他意，初估如果採行PCR方式檢測，一件約需3500元，以4000人計，約需1400萬。血清抗體檢測，每件只需5、600元。