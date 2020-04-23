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屏東公園改建期間 縣府開放公立國中小度黑暗期
為緩解屏東公園周邊停車需求，及台鐵、市區及觀光公車轉乘的停車問題，屏東縣政府規畫在屏東公園建設2處停車場，預計可增加汽、機車停車空間，工程將在明年12月完工。工程期間，恐怕會有一段時間會讓民眾無場地可運動，為共度建設黑暗期，縣府教育處提出開放市區各公立國中小與運動場地緩解民眾需求。
屏東公園的改善工程將長達1年以上，屏東縣政府教育處顧慮民眾無場地可以運動，開放屏東市各公立國中小的運動場地供民眾使用，但民眾使用期間仍需遵守各校規範。
教育處建議，前往運動的民眾，請在各校放學後再前往，也避免在防疫期間，因為群聚造成防疫破口，民眾進入校園，也要配合各校防疫措施，校內運動場地的使用也須遵守各校管理及租用辦法。
教育處也說，目前屏東市各校的網球場地較少，除擁有網球場的學校之外，仍會開放屏東運動公園5座網球場供民眾使用。
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