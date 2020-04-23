向登革熱宣戰！金門金城地區全面展開消毒防制

夏季天氣晴雨不定，再加上氣溫回升，即將進入登革熱病媒蚊的好發季節，加上新冠肺炎疫情持續發燒，金城鎮公所清潔隊今日也全面展開環境消毒的工作，深入各村里社區進行環境消毒及清除孑孓行動，金城鎮公所也提醒里民配合清潔隊的相關消毒作業期程，一起維護環境衛生清潔。

金城鎮公所最近積極加強新冠肺炎疫情防疫措施，深入各村里進行消毒作業，除了出動清潔隊員整頓環境以及水溝疏浚之外，近日巡迴社區的消毒，進行藥劑防制作業，希望鎮民們共同一起配合，確保居民們的健康。

金城鎮長李誠智表示，雖然目前清潔隊任務繁重，為了提前部署防疫工作，甚至連星期日都必須出勤務，請鎮民共同配合事先清除各式積水容器，讓防疫工作能夠圓滿完成。

金城鎮公所環保課表示，傳染登革熱病原的蚊子，分別是「埃及斑蚊」以及「白線斑蚊」。這兩種斑蚊的幼蟲，喜歡孳生在相對清潔的積水容器當中，像是在花瓶、水盤、廢瓶罐、水缸、水桶、廢輪胎、樹洞、竹筒還有植物葉易積水處等進行產卵與孵化。