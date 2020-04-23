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韓國瑜：防疫兵推非杞人憂天 堅定不移執行

中央社 / 高雄23日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，高雄市規畫5月3日要針對防疫做兵棋推演受到質疑，市長韓國瑜今天說，兵推迫在眉睫，不是杞人憂天，市府會堅定不移的執行。

韓國瑜今天偕衛生局長林立人等召開艦隊後續防疫會議，接受聯體聯訪時做上述的回應。

另外，有關市府統計至今尚有24名艦隊官兵拒絕配合高雄市做疫調，韓國瑜通牒籲相關人員在下午5時前配合疫調，否則市府會依據傳染病防治法第43條開罰最高新台幣30萬元。

海軍敦睦艦隊官兵在高雄有11人確診，有3106人要被匡列自主管理；市府公布5波高風險場域經過閉館消毒已經全數開放營業。

林立人指出，350名艦隊官兵居住於高雄，經一採為陰姓，據衛生局調查，1人轉出外縣市、3人資料重複，所以實際上是346人。市府統計，其中248人配合疫調，仍有24人拒絕疫調、51人未接電話、且還有23筆資料錯誤待中央校正資料，以利疫調，他籲當事人配合，如果下午5時以前仍拒絕配合疫調，將依法開罰。

有關官兵生員拒絕疫調一事，林立人表示，多是在集中檢疫所的對象。拒絕疫調的內容，衛生局以錄音檔了解指出，以任務機密性或未獲上級交代的理由居多。

韓國瑜昨天宣布市府規畫5月3日要兵棋推演一事受到外界質疑其必要性。他指出，外界不同意見會納入參考，但該做的不會停，封城茲事體大，對高雄影響巨大「身為市長，封城不是隨隨便便提的，不考量」，社區感染隨時有可能，5月3日針對社區感染兵推，會堅定執行，相關衍生技術問題會和中央加強聯繫。

韓國瑜 衛生局 社區感染

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