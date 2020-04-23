高雄路竹、鳥松、茄萣戶所周六也將服務　城鄉差距拉平

敦睦艦隊磐石艦一名確診新冠肺炎人員曾到高雄市小港戶政事務所洽公，小港戶政事務所關門全面消毒。高雄市民政局強調各戶政事務所不但會強化防疫措施，也加強服務，人力上本來無法辦理周六上午受理服務的路竹、鳥松及茄萣戶政事務，也將先後開辦「6912戶政貼心服務」。

小港戶政事務所本所昨天暫停辦公，廳舍全面消毒，今天恢復上班。民政局長曹桓榮說，每個戶政事務所都會加強防疫，務必讓民眾安心洽公。

高雄市戶政事務所從101年7月實施「6912-戶政周末貼心服務」，星期六上午9點至中午12點也受理民眾申辦戶籍案件，但是路竹、鳥松及茄萣3個戶政事務所因人力不足，尚未實施。

曹桓榮表示，最近戶政整併，人力重新配置，路竹等3戶所將陸續加入週末貼心服務行列，路竹戶政事務所自這個星期六（25日）開辦，鳥松和茄萣戶政事務所將在5月2日開辦。

高雄市上個月將原來的33個戶政事務所、7個辦公處整併為18個戶政事務所、22個辦公處。