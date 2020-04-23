救救買氣！高雄市撥400萬元助商圈創意行銷

高雄市經發局長伏和中表示，全台商圈受新冠肺炎疫情影響很大，為提升高雄市的商圈買氣，高雄市以400萬元經費補助商圈舉辦創意行銷活動，盼在疫情緩和之後吸引消費人潮。

伏和中表示，目前已有大高雄市觀光商圈總會、光華夜市、青年家具、南華、三鳳中街、旗山老街、大連街、新堀江、鳳山三民路、後驛、新鹽埕、鹽埕堀江、六合夜市及中央公園等多個單位提案，預計4月底完成審查。

經發局21日請專家學者幫商圈提的行銷計畫把脈。輔導專家之一、高雄市會展產業發展協會理事長楊志中說，各提案的商圈可說絞盡腦汁，要藉行銷活動在疫情緩和之後再造榮景。

三鳳中街商圈把提振買氣的目標先放在端午節和中元節。商圈理事長陳玉童說，透過這次補助計畫要在端午節前推出「端午戰疫」，在中元節前推「不准提的傳說」等創意活動，搭配原有南北貨的特色，延伸到台鐵三塊厝車站來推廣，期待吸引人潮和買氣。

經發局估計，全台商圈受新冠肺炎疫情影響，人潮與業績大多滑落7成以上，高市已辦理改造競賽幫助商圈趁此時改造一下，南華、後驛、六合夜市等3個商圈各獲得50萬元獎勵金。