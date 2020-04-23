屏東山川琉璃吊橋 5月起每週一免費開放攝影

新冠肺炎防疫期間，遊客減少，屏東縣政府對於景點山川琉璃吊橋採取「適度振興觀光」方式，原本週一開放給攝影愛好者及拍攝婚紗新人付費進入，自5月起至年底免費開放攝影。

連接瑪家鄉及三地門鄉的山川琉璃吊橋，原本每週二至週日開放一般民眾上橋參觀，含周邊旅遊導覽每人收費新台幣150元；週一則關閉，但開放給愛好攝影者及拍攝婚紗的新人申請上橋拍攝，拍攝票費用1000元。

屏東縣政府交通旅遊處今天指出，為鼓勵民眾防疫期間往戶外、空曠處舒展身心，並提供攝影愛好者拍攝美景、結婚新人婚攝最佳選擇，將於5月起至年底每週一上午9時至下午4時，免費開放給攝影愛好者及結婚新人拍攝吊橋美景，民眾需於拍攝日前3天提出申請。

交旅處觀光管理科長蕭裕隆表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，風景區遊客減少，縣政府採取「適度振興觀光」的方式，在週一只開放攝影的時間，免費提供民眾上橋拍攝。

交旅處表示，屏東山川琉璃吊橋自民國104年12月正式啟用，曾是全國最長的臥床式吊橋，跨越高屏溪的支流隘寮溪，橋長262公尺、距河床平均高度45公尺，橋體兩側共1664顆的琉璃珠，兩邊有原住民百步蛇圖騰，漫步吊橋可俯瞰壯闊的山巒美景，為屏北與原鄉地區旅遊行程之必訪景點，更是屏東地區重要旅遊資源及風景地標之一。