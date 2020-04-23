影／高市府硬起來 韓國瑜：不配合疫調就開罰

高雄市政府針對敦睦艦隊700多名軍官士兵進行全面疫調，但到上午為止仍有24人拒絕配合，高雄市長韓國瑜今早重話表示，今天下午5點前若仍未配合，將依傳染病防治法開罰，罰額6萬到30萬不等。韓國瑜強調疫調很重要，開罰是不得不的強硬手段。

高雄市長韓國瑜今早在防疫會議表示，疫調過程有34處熱點，經過清潔消毒後已重新營業，另有3106人自主健康管理中，他很感謝業者及市民配合。不過至今仍有24人拒絕配合疫調，51人未接電話，他呼籲今天下午5點前，務必配合，否則就將開罰。