敦睦艦隊尚有24人拒疫調 高市通牒要開罰
高市府衛生局持續針對海軍敦睦艦隊高雄市籍官兵進行疫調，至今尚有24人拒絕配合疫調、51人未接電話等，市長韓國瑜今天指出，到下午5時前，如果再拒配合將依法開罰。
韓國瑜上午偕衛生局長林立人召開武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，對於目前尚有官兵24人拒絕疫調、51人未接電話、還有23筆資料錯誤待中央協助校正資料。他說如果在下午5時前仍拒絕配合，市府會依法裁處。
林立人表示，依照傳染病防治法43條的規定可以裁處最高新台幣30萬元，並籲國防部協調通知。
有關外界質疑「封城」的說法，韓國瑜強調茲事體大、目前不考量，不過市府會執行5月3日的兵棋推演且迫在眉睫。
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