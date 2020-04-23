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社區感染兵推杞人憂天？韓國瑜：迫在眉睫 堅定執行！

聯合報 / 記者王昭月徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（中）與市府團隊高呼口號：「高雄大團結！一起來抗疫！」記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（中）與市府團隊高呼口號：「高雄大團結！一起來抗疫！」記者劉學聖／攝影

高雄市韓國瑜今天在四維行政中心舉行防疫記者會，針對外界對尚無本土個案的高雄要舉行社區感染兵推，是有些杞人憂天？韓國瑜表示，會堅定不移執行，其他衍生的相關技術性問題，市府會和中央加強聯繫。市府團隊也高呼口號：「高雄大團結！一起來抗疫！」

韓國瑜表示，中央流行疫情指揮中心對高雄將進行兵棋推演有不同意見，市府會參考，但該做的事情不會停下來。「封城」茲事體大，是天大的事，對高雄的影響太巨大，而且身為高雄市長，封城這兩個字絕不會隨隨便便提出來。社區感染擴散隨時有可能發生，所以5月3日針對社區感染的兵推，會堅定不移的執行。至於其他衍生的相關技術性問題，市府會和中央加強聯繫。

高雄目前確診個案都屬於境外移入，未有本土感染，外界質疑對社區感染的兵推是否有必要性？韓國瑜表示，兵推迫在眉睫，一定要做，而且要快速的做，多做防範都是應該的，因為無法預判在會不會造成整個擴散？會不會在組織過程手忙腳亂？怎麼會覺得高雄杞人憂天呢？

韓國瑜說，身為團隊要看到未來好幾步，就像下象棋一樣。像高雄市在這個星期要重新啟動春安演習，可能會有兩派意見，一派認為高雄又是杞人憂天，另一派認為就是應該要超前部署，希望大家用正面態度來看。整個高雄市的領導團隊來看高市的現況及未來，有沒有危機存在？就像2月15日就開始防治登革熱，也是判斷今年有暖冬，新冠肺炎再加上登革熱，對高雄市的打擊會有多沉重！這都是市府團隊要做的事。所以5月3日的兵推，絕非杞人憂天，會堅定不移執行。

高雄市長韓國瑜表示，社區感染兵推會堅定不移執行，其他衍生的相關技術性問題，市府會和中央加強聯繫。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜表示，社區感染兵推會堅定不移執行，其他衍生的相關技術性問題，市府會和中央加強聯繫。記者劉學聖／攝影

韓國瑜 高雄市 社區感染

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