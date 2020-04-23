韓國瑜撂重話 今天下午5點前軍官兵不配合疫調就開罰

高雄市政府針對敦睦艦隊700多名軍官士兵進行大規模調，至今仍有24人拒絕配合，高雄市長韓國瑜今早表示，今天下午5點前若仍未配合，將依傳染病防治法開罰，罰額6萬到30萬不等。

敦睦艦隊爆出群聚感染，已有28人確診，高雄市占11例，高市衛生局持續針對700多名軍官士兵進行疫調，從最早的92人不配合，經向軍方請求協調協助，降至58人，至今天為止，仍有24人拒絕調查。

高雄市長韓國瑜今早在防疫會議表示，疫調過程有34處熱點，經過清潔消毒後已重新營業，另有3106人自主健康管理中，他很感謝業者及市民配合。不過至今仍有24人拒絕配合疫調，51人未接電話，他呼籲今天下午5點前，務必配合，否則就將開罰，

「我已呼籲3天，希望中央能協助全力配合」，韓表示，新冠肺炎狡滑，很多採檢陰性，後來卻轉陽性，疫調很重要，開罰是不得不的強硬手段。

高雄市衛生局表示，昨天再度請求海軍司令部協助軍官兵生配合疫調，軍方表達已與他們電話聯繫要求配合，但據目前錄音檔，有些人表示，因任務機密及上級未交代等理由，無法配合。