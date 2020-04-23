不甘心臨時會被否決 高市議會在野黨提案再召開

高雄市議會22日的臨時大會才表決不召開，在野黨28名議員今天再完成連署擬自5月4日召開臨時大會，要市府針對嚴峻的武漢肺炎防疫及紓困向議會報告，以利監督。

市議會昨天開臨時會原擬邀市長韓國瑜列席專案報告防疫及紓困，但是國民黨以人數優勢表決，最後以32比2票同意不召開臨時會。

不甘心臨時會被否決，民進黨團及時代力量等28名議員今天完成連署並提案要求議會召開第4次臨時會。

提案案由是有鑑於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對各行各業影響很大，全台從立法院、五都議會到地方議會都有針對相關防治情形、產業紓困振興、個人補助津貼以及提升觀光旅遊等相關政策措施，邀行政部門互動溝通與報告詢答；但是高市議會迄未召開，第3次臨時會又橫遭取消，議員無法善盡監督功能。

提案主張為讓府會充分溝通面對嚴峻疫情，要求依地方制度法規定，擬自5月4日至5月13日召開第3屆第4次臨時會，邀韓國瑜及局處首長到議會並全程備詢。

提案要求說明包括市府防疫超前部署作為、海軍敦睦艦隊群聚感染疫情的因應措施、產業紓困救助、產業復甦振興、市民生活補助與津貼、提升觀光旅遊相政策等。

市議會秘書長黃錦平表示，會在收到提案後依程序辦理。