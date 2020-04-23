澎湖外出必戴口罩引爭議 不贊成者：澎湖獨立了嗎？

澎湖縣長賴峰偉昨天宣布，到5月13 日止，澎湖全縣外出一律戴口罩，經勸導不聽的，將依法開罰。此禁令引起許多澎湖人在臉書社群討論，且意見不一，支持者認為要保持零確診是需要付出代價的；反對者中有替在戶外工作的勞動者抱不平，甚至說這些勞動者戴口罩工作，無異於謀殺，還有人問目前同樣無確診的離島金門、馬祖有這樣的禁令嗎？

賴峰偉昨天主持澎湖縣流行疫情指揮中心會議，宣布自昨天起到5月13日止，全縣民眾出門一律戴口罩，勸導不聽者，依傳染疫防治法開罰3000元。

臉書「澎湖公民論壇」、「澎湖大聯盟」社群即有許多人上去留言表達不同看法。

支持縣府禁令的人，有的提起17年前SARS時的經歷，要大家記取當年防疫的艱難，還有人語重心長的表示，要保持零確診是需要付出代價的。有位林小姐留言，戴了口罩能保護自己，為何不呢？總比到時中了後悔都來不及急！口罩可以重複使用，她一個口罩也是帶好幾天才換，除非去診所醫院才會用一次就換。另有人建議覺得口罩不足的人可以試著乾蒸口罩。

對全縣戴口罩令有「異」見的人不少，有人反問台灣本島的疫情比澎湖嚴峻，台灣本島有那個縣市首長有下令民眾出門一定戴帶口罩？政府配售的口罩有滿足人民的需求嗎？有位王姓縣民問：「澎湖獨立了嗎？」陳姓縣民說，澎湖涵蓋的離島地方，可都有口罩可買？ 口罩量夠，才能杜民怨，否則開罰會造成民怨。另有問澎縣府，同樣無確診案例的金門、馬祖有這樣規定嗎？一位署名「沒得講」的人留言：「叫在太陽下工作的人戴口罩，根本是謀殺！」

有人說非常同意出門戴口罩，但問題是口罩還沒普及到一天一個；也有人釐清「口罩」的類別，是不是一定要戴醫療級口罩？觀光客也都要戴嗎？